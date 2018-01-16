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В Тюменской области ОСАГО уехало в зеленую зону

12:27 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото - interfax.ru

Зеленую зону рейтинга проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов занимает Тюменская область. По сравнению с девятью месяцами 2016 года регион улучшил свои показатели и переместился с 53 на 57 место.

На первых 20 местах рейтинга, который составил Российский союз автостраховщиков, – субъекты с максимально негативными показателями, то есть красная зона. В ней находятся регионы, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели значительно выше средних по России. Лидер красной зоны – Северная Осетия.

В середине рейтинга – желтая зона, ситуация здесь расценивается как пограничная, то есть в любой момент она может перейти в красную. На последних местах расположились регионы так называемой зеленой зоны, где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать, убыточность приемлема или отсутствует. Здесь и расположилась Тюменская область.

Ямал занял 74 строчку, Югра – 52-е место. Самым беспроблемным субъектом России оказалась Саха (Якутия). Свердловская и Челябинская области "уехали" в красную зону, заняв 11 и 13 места рейтинга РСА соответственно.

В целом по России частота страховых случаев по итогам девяти месяцев 2017 года составила 5,8%, средняя выплата – 79,469 тыс. рублей, отношение судебных выплат к несудебным – 14,1%, отношение судебных расходов к сумме основного требования – 108%, уровень выплат с учетом нормы РВД – 103%.

"Зачастую высокие выплаты спровоцированы автоюристами, которые выкупают права требования к страховым компаниям у пострадавших в ДТП, а затем обращаются в суд, неправомерно увеличивая сумму реального ущерба. В результате таких мошеннических действий в карманах недобросовестных автоюристов оседает в разы больше денег, чем должна заплатить страховая компания. Из-за подобных махинаций число регионов со средней выплатой по ОСАГО выше 100 тысяч рублей выросло в два раза по сравнению 9 месяцами 2016 года", - пояснил президент РСА Игорь Юргенс.

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Теги: ОСАГО , рейтинг

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