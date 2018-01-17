Лучший магазин выберут в Тобольском районе

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Конкурс "Лучший магазин района" объявлен в Тобольском районе с 26 января по 16 февраля.

Эксперты оценят торговые точки на территории Ермаковского, Сетовского, Овсянниковского, Хмелевского, Ушаровского, Ачирского, Лайтамакского сельских поселений.

В состав конкурсной комиссии войдут члены районной администрации, представители Роспотребнадзора, торгово-промышленной палаты, главы поселений.

Заявки принимаются по адресу: Тобольск, ул. С. Ремезова, 24, каб. 202 или по эл. почте econom_otd@mail.ru до 25 января.