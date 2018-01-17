В 2017 году работу чаще всего искали водители и инженеры

Фото: WorldSkills Russia

Около 60 тыс. жителей Тюменской области обратились в органы занятости населения Тюменской области в 2017 году. Из них трудоустроиться смогли 46 тыс. 230 человек, что составляет 81,2%.

Чаще всего в службы занятости обращались тюменцы, имеющие рабочие профессии и специальности, — трактористы, операторы различной техники, водители, инженеры, кладовщики. Также трудоустраивались продавцы, бухгалтеры, менеджеры, повара, кассиры, делопроизводители, администраторы, воспитатели и экономисты.

В целом, как сообщили в областном департаменте труда и занятости населения, ситуация на рынке труда в 2017 году была стабильной и более благоприятной, чем в предыдущие годы. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился до 4,8%. В 2016 году он составлял 5,6%, а в 2015 году - 6,2%.

Уровень регистрируемой безработицы с января по декабрь снизился на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2016 года и составил 0,6%. Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 0,3 до 0,2 человек на одну вакансию.