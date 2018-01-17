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Столичный эксперт расскажет тюменцам о практиках перформанса

17:32 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото 16thline.ru

"Что такое перформанс и тело как искусство в современных художественных практиках" - тема лекции главы образовательных программ музея Москвы Кирилла Алексеева. Встреча начнется в музейном комплексе им. Словцова 18 января в 18 часов. 

Как сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области, лектор расскажет о развитии этой формы современного искусства в разных периодах и странах — о киноперформансе, зародившемся во времена немецкого экспрессионизма и африканского шаманизма, перформансе как политическом жесте в Японии, русском перформансе второй половины XX века, а также о фотографическом, ироническом, латиноамериканском и радикальном.

Кирилл Алексеев - искусствовед, куратор, кандидат философских наук, глава образовательных программ музея Москвы, в недавнем прошлом — старший научный сотрудник отдела новейших течений государственной Третьяковской галереи.

Напомним, образовательные лекции стартовали в музее им. И. Я. Словцова в Тюмени 24 ноября 2017 года. Встречи состоялись с доктором философии и специалистом по медиа-арту Антонио Джеуза, главным специалистом по современному искусству государственной Третьяковской галереи Кириллом Светляковым, арт-критиком и основателем pop/off art gallery Сергеем Поповым, директором Уральского ГЦСИ Анной Пьянковой и комиссаром Уральской Индустриальной биеннале Алисой Прудниковой, композитором и музыковедом Владимиром Ранневым.

Завершится образовательная программа экскурсией по выставке "Работа никогда не завершается" 21 января, на которой  куратор, арт-критик, директор кураторского агентства Sparta Лиза Савина расскажет о том, как смотреть современное искусство и не испытывать чувства неполноценности.

Предварительное бронирование мест на лекции по телефону: 45-35-90. Вход свободный.

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Теги: лекция , музейный комлекс Словцова

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