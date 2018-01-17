Тюменские болельщики биатлона могут выиграть поездку в Норвегию

Фото ЦСП72

Болельщики сборной России по биатлону могут отправиться в Норвегию на Кубок мира. Страховая компания "Согласие" (официальный страховщик сборной России по биатлону) объявляет начало творческого конкурса.

Участник конкурса, придумавший самый оригинальный подарок своему любимому биатлонисту из сборной России, получит возможность лично вручить его спортсмену на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменхоллене. Для этого необходимо придумать подарок своему любимому биатлонисту, разместить на сайте фото и описание подарка, поделиться своим фото и подпишисаться на группу СК "Согласие" в соцсети.

Конкурс заканчивается 9 февраля, а 13 февраля творческая комиссия определит победителя. Подробности – на странице конкурса