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Тюменские болельщики биатлона могут выиграть поездку в Норвегию

17:43 16 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ЦСП72

Болельщики сборной России по биатлону могут отправиться в Норвегию на Кубок мира. Страховая компания "Согласие" (официальный страховщик сборной России по биатлону) объявляет начало творческого конкурса.

Участник конкурса, придумавший самый оригинальный подарок своему любимому биатлонисту из сборной России, получит возможность лично вручить его спортсмену на восьмом этапе Кубка мира в норвежском Холменхоллене. Для этого необходимо придумать подарок своему любимому биатлонисту, разместить на сайте фото и описание подарка, поделиться своим фото и подпишисаться на группу СК "Согласие" в соцсети.

Конкурс заканчивается 9 февраля, а 13 февраля творческая комиссия определит победителя. Подробности – на странице конкурса 

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Теги: биатлон , конкурсы , Норвегия

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