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Тоболяка наградили медалью "За отвагу на пожаре" 

11:10 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Тоболяка наградили медалью «За отвагу на пожаре». Фото Фарида Амирова

Наивысшую награду пожарных за спасение человека - медаль "За отвагу на пожаре" - получил помощник начальника караула пожарной части № 37 Тобольска Фарид Амиров. 

Весной 2017 в Тобольске на ул. Ремезова, 43 загорелась крыша. Пожарные обнаружили возгорание на чердаке жилого здания, в дыму оказался подъезд. Караул пожарной части №37 Тобольска эвакуировал шестерых жильцов дома. Одного пришлось спасать с помощью автолестницы.

"Стучали в дверь, он не реагировал. В окне увидели силуэт. Поставили лестницу, залезли в окно, нашли мужчину. Он не понимал, что происходит", - рассказал Фарид Амиров.

Пожарный успокоил мужчину и вывел его на улицу по автолестнице. Благодаря слаженным действиям всей команды пожар потушили быстро.

Фарид Амиров служит в пожарной части уже 16 лет. Он поступил на службу сразу после армии, начинал рядовым бойцом. Сейчас тоболяк в звании помощника начальника караула. За профессионализм Фариду Амирову вручили медаль "За отвагу на пожаре".

Как сообщает пресс-служба ФГКУ "8 ОФПС по Тюменской области", такой медалью награждают редко: в год вручается одна-две награды. Ее вручают людям, которые проявили мужество, героизм при тушении пожаров и спасении людей и имущества.

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , награда , пожар , спасение на пожаре

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