Как узнать об актированных днях в Тюмени

tyumen-city.ru

Информацию об отмене занятий в школах в связи с метеоусловиями - актированных днях в Тюмени можно оперативно узнать в телеграм-канале "Актировки/Тюмень".

Параметры погодных условий для отмены занятий в общеобразовательных организациях юга Тюменской области:

tyumen-city.ru

tyumen-city.ru

Узнать об актированных днях в морозы можно также на официальном портале администрации Тюмени, а также его аккаунтых в социальных сетях: в Twitter.com (@Tyumen_adm), ВКонтакте (группа "Тюмень – наш дом"), Facebook (группа "Тюмень – наш дом"), "Одноклассники" (группа "Тюмень – наш дом").

Тюменцы также могут позвонить в центр информирования населения администрации города по телефону 45-15-20 с 6 часов 30 минут до 8 часов — для занятий первой смены и с 11 до 15 часов — для занятий второй смены.

Фото ИА "Тюменская линия"