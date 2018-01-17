В Тюменской области определили лучшие турмаршруты

фото: курорт Алемасова | Тобольск

Абалакско-Аремзянский район обладает наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности. Об этом сообщил сотрудник кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Михаил Лось.

Специалисты вуза оценили рельеф Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса для развития туризма. Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, полученные результаты могут быть использованы для формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области, а также организации самодеятельного отдыха населения на наиболее эстетически привлекательных территориях.

К относительно благоприятным районам для туристов также относятся Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский, Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский.

"Районы с благоприятным и относительно благоприятным рельефом для туристско- рекреационной деятельности выделяются более высокой пейзажной выразительностью и обладают более благоприятными условиями для организации оздоровительных и спортивных туристско-рекреационных занятий", - рассказал Михаил Лось.

По его мнению, в этих районах возможно развитие горнолыжного, лыжного, пешеходного, конного, велосипедного видов туризма, так как помимо необходимых геоморфологических условий данные районы обладают более высокой степенью пейзажной выразительности по сравнению с остальной территорией.

Также эти районы являются привлекательными для самодеятельного туризма и отдыха местного населения. В районах с неблагоприятными геоморфологическими условиями, занятыми преимущественно ровными, пониженными, заозеренными или заболоченными участками, предпочтительно развитие таких видов туризма, как экологический, охотничье-рыболовный, водный.

Достоверность результатов оценки и районирования подтверждает сложившаяся практика: все действующие учреждения спортивного отдыха (лыжные и горнолыжные) Тюменской области в пределах территории исследования располагаются в районах с благоприятными (Абалакско-Аремзянский район – курорт "Алемасова") и относительно благоприятными условиями (Тюменско-Туринский район – "Воронинские горки", "Кулига-парк"; Припышминский район – спорткомплекс "Жемчужина Сибири"). Итоги исследования опубликовал "Географический вестник".

фото: курорт Алемасова. Тобольск