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В Тюменской области определили лучшие турмаршруты

12:38 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: курорт Алемасова | Тобольск

Абалакско-Аремзянский район обладает наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности. Об этом сообщил сотрудник кафедры сервиса, туризма и индустрии гостеприимства ТюмГУ Михаил Лось. 

Специалисты вуза оценили рельеф Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса для развития туризма. Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, полученные результаты могут быть использованы для формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области, а также организации самодеятельного отдыха населения на наиболее эстетически привлекательных территориях.

К относительно благоприятным районам для туристов также относятся Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский, Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский.

"Районы с благоприятным и относительно благоприятным рельефом для туристско- рекреационной деятельности выделяются более высокой пейзажной выразительностью и обладают более благоприятными условиями для организации оздоровительных и спортивных туристско-рекреационных занятий", - рассказал Михаил Лось.

По его мнению, в этих районах возможно развитие горнолыжного, лыжного, пешеходного, конного, велосипедного видов туризма, так как помимо необходимых геоморфологических условий данные районы обладают более высокой степенью пейзажной выразительности по сравнению с остальной территорией.

Также эти районы являются привлекательными для самодеятельного туризма и отдыха местного населения. В районах с неблагоприятными геоморфологическими условиями, занятыми преимущественно ровными, пониженными, заозеренными или заболоченными участками, предпочтительно развитие таких видов туризма, как экологический, охотничье-рыболовный, водный.

Достоверность результатов оценки и районирования подтверждает сложившаяся  практика: все действующие учреждения спортивного отдыха (лыжные и горнолыжные) Тюменской области в пределах территории исследования располагаются в районах с благоприятными (Абалакско-Аремзянский район – курорт "Алемасова") и относительно благоприятными условиями (Тюменско-Туринский район – "Воронинские горки", "Кулига-парк"; Припышминский район – спорткомплекс "Жемчужина Сибири").  Итоги исследования опубликовал "Географический вестник". 

фото: курорт Алемасова. Тобольск

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Теги: Абалак , Аремзяны , Тобольск , туризм , ТюмГУ

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