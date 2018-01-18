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В Уватском районе сельхозярмарки будут проходить еженедельно

16:49 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

План проведения ярмарок местных сельхозпроизводителей утвержден в Уватском районе в 2018 году. 

Так, в Демьянке на центральной площади и в Мугене в сельском клубе торговля будет проходить еженедельно с четверга по субботу.

В Увате возле Дома быта – еженедельно по вторникам и пятницам.

В Туртасе на площади Дома культуры ярмарки назначены на 18 февраля, 18 марта и 30 июня.

В Солянке по ул. Центральной и в Тугалово около сельского клуба – на 18 февраля, 17 июня и 7 октября.

В с. Красный Яр планируется организовать только две ярмарки – 18 февраля и 5 августа.

Предпринимателям, желающим участвовать в этих мероприятиях, необходимо обращаться  в отдел экономики и стратегического развития районной администрации по телефону: (34561) 28-0-38, добавочный 1309.

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Теги: продовольственная ярмарка , Уватский район

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