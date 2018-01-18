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В регионе завершилась эксплуатация системы вызова экстренных служб

17:32 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
72.mchs.gov.ru

В Тюменской области последние пять лет наблюдается положительная динамика по снижению количества пожаров. Такая информация прозвучала в ходе учебно-методического сбора областной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

В рамках сбора были подведены итоги работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2017 году и определены задачи на 2018 год.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев напомнил, что указом президента РФ утверждены "Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года". В связи с этим, одной из основных функций ГУ МЧС России по Тюменской области и системы РСЧС в целом, является разработка предложений по реализации положений указа президента в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Подводя итоги 2017 года, Сергей Сарычев назвал его напряженным. "Паводок в пяти муниципальных районах юга области стал испытанием для региональной системы РСЧС. Нам удалось справиться, и главное, не допустить человеческих жертв", - отметил он.

В регионе также завершилась опытная эксплуатация системы вызова экстренных служб "Системы-112". По итогам государственных испытаний ее рекомендовано принять в постоянную эксплуатацию.

По словам начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Юрия Алехина, в 2017 году сотрудники ведомства проделали большую и эффективную работу по основным направлениям деятельности. Эти положительные результаты деятельности неоднократно отмечались как руководством регионального центра, так и руководством министерства.

"Все, что связано с безопасностью людей остается одним из основных приоритетов в деятельности государства. Наша с вами задача - максимально оградить граждан от каких бы то ни было угроз, будь то пожары, аварии на объектах жизнеобеспечения, приводящие к нарушению жизнедеятельности, плохо организованное дорожное движение, техногенные чрезвычайные ситуации или природные катаклизмы", - отметил начальник областного МЧС.

Пленарная часть учебно-методического сбора завершилась награждением сотрудников МЧС, представителей органов исполнительной власти и организаций, которые были награждены медалями, нагрудными знаками, а также почетными грамотами и благодарственными письмами от губернатора Тюменской области за безупречное многолетнее служение делу гражданской обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области.

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Теги: ГУ МЧС России по Тюменской области , Сергей Сарычев , Юрий Алехин , Юрий Алтынов

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