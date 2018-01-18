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В России введена ответственность за неполноту информации, размещенной в ГИС ЖКХ

17:21 17 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото minsvyaz.ru

Ресурсоснабжающие организации (РСО) и управляющие компании (УК) могут быть наказаны, если гражданин России не найдет нужной ему информации по своей квартире, дому и двору в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Как сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций РФ, вступила в силу административная ответственность за неразмещение таких сведений в ГИС ЖК.

Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей компании (УК) или органа власти устанавливается наказание в виде предупреждения, при повторном правонарушении — штраф от пяти до десяти тысяч рублей, при последующем нарушении — от 15 до 20 тысяч рублей.

Обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ для организаций рынка ЖКХ наступила с 1 июля 2017 года. До 1 января 2018 года организации обязаны были размещать информацию в системе, но штрафные санкции за ее отсутствие не были закреплены. Ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — наступает с июля 2019 года.

Мониторинг размещения сведений организациями в ГИС ЖКХ будет вестись в течение полугода. По его итогам может быть принято решение о корректировке размеров штрафов. Отметим, что на первоначальном этапе правительство РФ приняло решение сделать административную ответственность достаточно мягкой. Более того, со всеми организациями, которые обратились за помощью в размещении информации в ГИС ЖКХ, было проведено обучение, — это более 500 семинаров по всей стране.

Гражданин, который не нашел необходимой информации в своем личном кабинете, может запросить ее размещение у своего товарищества собственников жилья (ТСЖ), УК или РСО. В случае если информация так и не была обновлена, гражданин через личный кабинет ГИС ЖКХ может напрямую обратиться в органы государственного жилищного надзора. Это позволит применить административное воздействие к организации, не разместившей информацию в системе. Направить обращение из личного кабинета ГИС ЖКХ можно в разделе "Обращения и ответы на них".

"Мы рассчитываем, что со вступившей в силу административной ответственности наши граждане начнут видеть в своих личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому и двору. И вместе с открытостью в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль будет меняться в лучшую сторону", — считает замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев.

В настоящее время в разделе "Аналитика и отчеты" на главной странице сайта ГИС ЖКХ можно получить информацию о своем доме, городе или регионе на основе данных ГИС ЖКХ.

Сейчас в ГИС ЖКХ зарегистрировано 1,5 млн человек. При этом каждый пользователь портала госуслуг, имеющий подтвержденную учетную запись, автоматически получает доступ к своему личному кабинету в ГИС ЖКХ. В системе зарегистрировано более 85 тысяч организаций и органов власти. Это все управляющие организации, 98% ТСЖ, 99% РСО. Размещена информация о 18 млн многоквартирных и жилых домов, более 100 млн лицевых счетов, более 50 млн индивидуальных приборов учета. Интеграцию с ГИС ЖКХ завершили 3 тыс. 150 IТ-систем.

В ГИС ЖКХ работает круглосуточная служба поддержки. С системой интегрированы все банки страны. На сегодняшний день они разместили в ГИС ЖКХ более 1 млрд фактов оплаты. Информация об оплате услуг ЖКХ через любой банк и в любой точке страны доступна в личном кабинете гражданина. В ГИС ЖКХ зарегистрированы и начали осуществлять надзорную деятельность органы прокуратуры всех регионов страны.

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Теги: ГИС ЖКХ

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