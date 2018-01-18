Трасса М5 "Урал" стала самой загруженной по итогам года

Трасса М5 «Урал» стала самой загруженной по итогам года. Фото: Росавтодор

Государственная система "Платон" позволила сделать масштабный шаг к формированию прозрачного рынка грузоперевозок и его цифровизации. Получены фактические данные о количестве перевозчиков и структуре владельцев большегрузов, среди которых более 60% - это физические лица.

На основании данных, предоставленных оператором в контролирующие органы проводятся оперативно-розыскные мероприятия, выявляются таможенные нарушения. Происходит обмен информацией с МВД, ФНС, ФСПП.

На основании статистики государственной системы "Платон" 6,5% от числа зарегистрированных 12-тонников проезжали по федеральной трассе М5 "Урал" в течение 2017 года. На втором месте по загруженности – автодорога М7 "Волга" (6,2%), на третьем – А107 (5,8%). Эта информация становится основой для дорожников при составлении программ по ремонту и расширению автотрасс, сообщается на сайте Минтранса России.

На ремонт дорог и строительство мостов системой "Платон" собрано более 40 млрд рублей. Какие трассы будут восстановлены за счет этих средств определяют сами грузоперевозчики с помощью голосования на "Карте убитых дорог" — проекта Общероссийского народного фронта.