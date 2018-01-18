В ТюмГУ пройдет очный тур олимпиады "Я – профессионал" по направлению "Педагогическое образование"

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Тюменский госуниверситет станет одной из семи региональных площадок для проведения очного тура олимпиады "Я - профессионал" в направлении "Педагогическое образование".

18 участников олимпиады из Магнитогорска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Тобольска, Нижневартовска, Кургана, Тюмени и Ишима будут соревноваться на базе института психологии и педагогики ТюмГУ 22-23 января.

Как сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, вуз на олимпиаде представят Екатерина Мокина, Екатерина Капаева и Нина Цветкова. Конкурсанты смогут продемонстрировать свой профессионализм и презентовать жюри модельное учебное занятие продолжительностью 25 минут.

Всего на заочный тур зарегистрировались 1 тыс. 936 студентов различных направлений и профилей обучения по всей стране, 280 из которых прошли в следующий этап. Для экспертной оценки выступлений создано высокопрофессиональное жюри, куда вошли руководители и специалисты образовательных организаций Тюмени, Екатеринбурга, Ишима.

Отметим, что участники регионального тура имеют уникальную возможность – принять участие в работе "Зимней школы" в Нижнем Новгороде, где в течение недели для них будут организованы мастер-классы, дискуссионные площадки и открытые лекции ведущих современных педагогов и психологов. Программа регионального очного тура олимпиады "Я – профессионал" включает не только официальную и рабочую части. В конкурсные дни для участников также будут организованы профессиональные и культурные мероприятия: мастер-классы преподавателей ТюмГУ, тренинги, экскурсии. Студенческая олимпиада "Я – профессионал" – это профессиональный лифт для студентов: участники получат уникальный опыт, победители и призеры – возможность обучаться на магистерских программах в ведущих вузах России.