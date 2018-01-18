Гостей Тюмени интересует бизнес, история и медицина

Развитие туризма в Тюменской области. Фото yaostrov.ru

Около трети туристов, посещающих Тюменскую область, приезжают с деловыми целями. За 2017 год в регионе побывали более 2,5 млн туристов, на 100 тыс. человек больше, чем в 2016-м, сообщила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

"Тюмень считается деловым центром, – отметила Мария Трофимова. – И туристический поток в первую очередь носит деловой характер, но треть туристов приезжает отдохнуть в наших санаториях". В 2018 году специалисты ожидают увеличение турпотока еще на 2–3%.

Сегодня основные направления деятельности агентства – консультации и информирование, развитие туристического потенциала региона, работа над узнаваемостью Тюменской области.

"Мы готовы предложить ряд направлений для гостей региона, — отметила Мария Трофимова. — Это не только деловой туризм и краеведческое направление, но также и медицина и восстановление, плюс рыбалка и охота".

Специалисты ТюмГУ оценили рельеф Тюменско-Тобольского туристско-рекреационного каркаса для развития туризма. Полученные результаты могут быть использованы для формирования инвестиционных проектов по развитию туризма в Тюменской области, а также организации самодеятельного отдыха населения на наиболее эстетически привлекательных территориях. Наиболее благоприятным рельефом для туристско-рекреационной деятельности обладает Абалакско-Аремзянский район.

К относительно благоприятным районам для туристов также относятся Припышминский, Тараскульский, Тюменско-Туринский, Тавдинский, Созоновско-Туринский, Тоболо-Туринский, Тоболо-Искинский и Тоболо-Тавдинский.

"Районы с благоприятным и относительно благоприятным рельефом для туристско- рекреационной деятельности выделяются более высокой пейзажной выразительностью и обладают более благоприятными условиями для организации оздоровительных и спортивных туристско-рекреационных занятий", - рассказал Михаил Лось.

По его мнению, в этих районах возможно развитие горнолыжного, лыжного, пешеходного, конного, велосипедного видов туризма, так как помимо необходимых геоморфологических условий данные районы обладают более высокой степенью пейзажной выразительности по сравнению с остальной территорией.

Николай Ступников