Студентка ТюмГУ получила грант на разработку оптического расходомера

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Студентка ТюмГУ Екатерина Хлопотова стала победителем программы "УМНИК" и получила 500 тыс. рублей из фонда содействия инновациям на реализацию проекта оптического интерференционного расходомера. Особенность проекта в том, что в основу устройства положены датчики, работающие по принципу интерферометра Майкельсона.

"Метод основан на измерении параметров интерференционной картины, пропорциональных изменению положения трубопровода в пространстве. Их регистрация позволяет произвести расчет расхода жидкости, – сообщила Екатерина Хлопотова. – Устройство предназначено для автоматизированного контроля и оптимизации технологических режимов, обеспечения управления технологическими процессами в энергетике, нефтяной и газовой отраслях промышленности".

Потребителями продукта могут выступить заводы по переработке нефти, заводы по производству нефтегазового оборудования, а также исследовательские институты, занимающиеся изучением свойств жидких веществ. В основе конструкции применен прецизионный оптический метод, регистрирующий минимальные изменения расхода жидкости через изменения колебаний поверхности участка трубопровода. Измерения расхода будут проводиться бесконтактным способом и не зависят от направления потока, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.