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Эксперты мирового уровня высоко оценили новый музейный комплекс в Тюмени

17:32 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Музейный комплекс им. И.Я.Словцова оснащен необходимыми системами безопасности, также здесь оборудована одна из лучших в России система поддержания климата, которая позволяет соблюдать температурный режим, необходимый для хранения уникальных экспонатов. К таким выводам пришли эксперты Российского комитета международного совета музеев.

В конце 2017 года в Тюмень приезжала экспертная группа, которая оценила новый музейный комплекс, особое внимание было уделено фондохранилищу. Сейчас оно занимает 9 тыс. 100 кв. м. Для коллекций изобразительного искусства выделено около 1 тыс. 280 кв. м. По итогам проверки в региональный департамент культуры было направлено заключение комиссии. Основные пункты озвучил на брифинге директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас 18 января.

"Что касается климат-контроля в музее, то мы лидеры в России. У нас есть возможность индивидуально в каждом помещении регулировать температуру. Эксперты особо отметили, что они увидели все новейшие технологии. Перемещение коллекций в новое здание музейного комплекса позволило обеспечить достойные условия для экспонирования и хранения музейных предметов", - отметил он.

Напомним, что все здания музея им. И.Я.Словцова оборудованы пожарной сигнализацией, автоматической системой пожаротушения, охранной сигнализацией, системой видеонаблюдения. Максимальные меры безопасности по сохранению уникальных экспонатов удалось совместить с открытостью коллекций для тюменцев. Политика гостеприимства, готовность к новым идеям и интерактивность позволит привлечь туристов и заинтересовать местных жителей. Именно в этом музейном комплексе каждый увидит то, что ему интересно.

Как рассказала генеральный директор ГАУК ТО "Тюменское музейно-просветительское объединение" Светлана Сидорова, будущее в музейном деле за внедрением современных технологий.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Мы с гордостью можем показать наше уникальное фондохранилище. И, как подтвердили эксперты, подобных фондохранилищ в России всего 3-4. Надо сказать, что мы входим в пятерку лидеров по музейным технологиям в стране. Самый большой плюс, который отметили эксперты, это то, что хранилище строилось под коллекции, а не наоборот. Это одна из современных музейных технологий, которой мы можем гордиться. Мы можем заявлять о себе, как о самом современном музейном комплексе", - подчеркнула она.

Возможность увидеть уникальные музейные экспонаты должна быть у всех жителей Тюменской области. Внедрение интерактивных технологий, в том числе в районных музеях, позволит познакомить россиян с огромными фондами, которые есть в регионе. На сегодняшний день уже оцифровано около 28 тыс. экспонатов, они представлены в региональном контенте исторического парка "Россия - моя история".

"Мы открылись новыми проектами и не просто привезли что-то, а показали, что есть у нас, открыв фондохранилище. Основная задача краеведения-  это сохранение источника событийного ряда регионального значения. Фондохранилище работает, развивается, налаживается оборудование, разрабатываются новые проекты. Изначально оно было ориентировано на краеведение, а сегодня появились возможности для сохранения, представления, реставрации, изучения и исследования коллекций живописи ИЗО. Кардинальные изменения в подходе по достоинству оценят все посетители музейного комплекса", - пообещала Сидорова.

Добавим, что эксперты Российского комитета международного совета музеев посетили также Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и оценили условия хранения экспонатов. Замечаний к организации работы не последовало. 

Екатерина Исаева

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Теги: Виктор Новакаускас , Международный совет музеев , музейный комплекс , Светлана Сидорова , экспертиза

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