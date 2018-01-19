Тюменцев приглашают стать участниками всероссийского форума "Наставник"

фото Агентства стратегических инициатив

Первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества "Наставник" проводит агентство стратегических инициатив с 13 по 15 февраля 2018 года.

На площадке 75 павильона ВДНХ встретятся несколько тысяч человек, вовлеченных в практики наставничества на своих предприятиях: действующие наставники и представители HR-департаментов крупнейших государственных и бизнес-корпораций, органов федеральной и региональной власти, сотрудники некоммерческих организаций и образовательных учреждений. В феврале-марте 2018 года окружные форумы "Наставник" пройдут в ctvb федеральных округах.

Как сообщают организаторы, 13 февраля в день открытия форума, в панельные дискуссии включены такие темы:"Как создать среду для развития движения наставников", "Какие необходимы меры государственной поддержки наставничества", "Наставничество как форма социально-педагогического сопровождения: кто, для кого и как" и др.

14 февраля (вход по приглашениям) запланированы панельные дискуссии на темы: "Наставничество и подготовка чемпионов федерального и международного уровней", "Наставничество и "серебряный возраст", "Практики корпоративного волонтерства в наставничестве" и др. Торжественная церемония награждения победителей конкурса лучших практик наставничества запланирована на 15 февраля.