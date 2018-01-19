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Подведены итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области

19:00 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области

Охрану более трех тысяч объектов обеспечивают сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тюменской области. Итоги за 2017 год оперативно-служебной деятельности ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Тюменской области" подведены на оперативном совещании, сообщает пресс-служба ведомства. 

Под охраной Управления вневедомственной охраны ВНГ РФ по Тюменской области находится более трех тысяч объектов, в том числе учреждения образования города Тюмени и Тюменской области, более девяти тысяч квартир и более шестисот мест хранения имущества граждан.

В течение 2017 года росгвардейцы принимали участие в обеспечении охраны общественного порядка на улицах населенных пунктов и всех массовых мероприятиях города Тюмени и области. Сотрудниками вневедомственной охраны осуществляется контроль за средствами тревожной сигнализации и при поступлении на пульт централизованного наблюдения сигнала "Тревога" незамедлительно направляются наряды групп задержания на охраняемый объект для выяснения причин и принятия необходимых мер по пресечению противоправных действий и задержанию лиц их совершающих.

Всего в 2017 году сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области приняли участие в выявлении и раскрытии 480 преступлений, за различные правонарушения задержали 2 тыс. 946 граждан, установили 193 лица находящихся в розыске.

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Теги: Росгвардия

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