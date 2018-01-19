Дополнительные автобусы довезут тоболяков до купелей в Крещение

Фото: Тобольское ПАТП

Желающие окунуться в крещенскую купель на реке Иртыш, смогут воспользоваться общественным транспортом. Тобольское автотранспортное предприятие водит дополнительные рейсы по маршруту №12 "7 микрорайон – Правый берег" 19 января 2018 года, сообщается на официальном сайте.

Первый рейс намечен на 6 часов 17 минут, последний - 22 часа 17 минут от 7 мкрн. С конечной остановки "Правый берег" можно вернуться в город в 22 часа 55 минут.

Перевозчик напоминает, что допускается изменение в расписании не более пяти минут. Справки по телефону 8(3456) 25-26-37.