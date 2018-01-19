up

19.01.2018 пятница

USD 56,7597

EUR 69,2582

В Тюмени -16..-18 С 2 м/с
ветер восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

МЧС: движение на загородных трассах Ямала ограничено из-за морозов

19:30 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Ограничение движения по ямальским дорогам. Фото: "Север-Пресс"

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 19 по 23 января прогнозируют холодную погоду с температурой воздуха от минус 44 до минус 49 градусов, сообщает "Север-Пресс".

МЧС предупреждает: выезд за пределы поселений может быть ограничен. По результатам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям Надымского района принято решение о запрете выезда автотранспортных средств за территорию поселений при температуре минус 45 градусов с выставлением постов. Посты планируются на выезде из Пангод, Старого Надыма и КПП "Зимник". Сейчас температура в Надымском районе минус 37 градусов.

На выезде из города Новый Уренгой, посёлка Коротчаево и по направлению посёлка Пангоды дежурят экипажи ГИБДД. Проезжающие автомобили организуют в колонны для дальнейшего движения по трассе. На зимнике Салехард – Надым дежурные на КПП также организовывают автомобилистов в колонны для движения по сезонной автодороге. За обстановкой на региональных трассах следят сотрудники филиалов Дирекции дорожного хозяйства. Специалисты призывают жителей округа воздержаться от поездок по загородным трассам и зимникам, либо двигаться организованными колоннами.

 "Сегодня на Ямале работает только зимник Салехард - Надым. В случае понижения температуры ниже минус 40 градусов мы будем вынуждены закрыть по нему движение по погодным условиям. Призываем автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и не рисковать своей жизнью, выезжая на зимник в такую холодную погоду", - сказал руководитель Дирекции дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков.

Оперативную информацию о состоянии автодорог и зимников можно получить по телефону 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о режиме работы зимников также размещена на интерактивной карте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: автомобилисты , ГУ МЧС России , морозы , Ямал

Последние новости

21:56 Совет по развитию добровольчества начнет работу в Тюменской области
21:00 Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности Фото
20:30 Тюменские футболисты отправились на тренировочный сбор в Сочи
20:00 Дополнительные автобусы довезут тоболяков до купелей в Крещение
19:30 МЧС: движение на загородных трассах Ямала ограничено из-за морозов
19:00 Подведены итоги работы вневедомственной охраны Росгвардии в Тюменской области
18:46 Тюменские власти запретили строить высотку в историческом центре
18:20 "Рубин" vs "Ценг Тоу"
18:05 Поток медицинских туристов в регион растет
17:54 19 января - события дня
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Поток медицинских туристов в регион растет

Тюменская область показала лучший рост среди регионов страны в рейтинге инновационной активности

Семь внутренних направлений добавил в маршрутную сеть аэропорт Рощино

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

В Тобольске держат на контроле вопросы уличного освещения

На благоустройство малых городов и исторических поселений выделят пять миллиардов рублей

В Уватском районе сельхозярмарки будут проходить еженедельно

Общество

Совет по развитию добровольчества начнет работу в Тюменской области

Подразделения МЧС России переведены в режим повышенной готовности

Дополнительные автобусы довезут тоболяков до купелей в Крещение

Спорт

Тюменские футболисты отправились на тренировочный сбор в Сочи

"Рубин" vs "Ценг Тоу"

Зрители раскупают билеты на Кубок губернатора по танцевальному спорту

Происшествия

Тюменский суд заблокировал 63 сайта по продаже животных

В Тюмени сотрудника исправительного учреждения подозревают в мелком взяточничестве

Спор родственников разрешил топор
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+