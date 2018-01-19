МЧС: движение на загородных трассах Ямала ограничено из-за морозов

Ограничение движения по ямальским дорогам. Фото: "Север-Пресс"

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 19 по 23 января прогнозируют холодную погоду с температурой воздуха от минус 44 до минус 49 градусов, сообщает "Север-Пресс".

МЧС предупреждает: выезд за пределы поселений может быть ограничен. По результатам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям Надымского района принято решение о запрете выезда автотранспортных средств за территорию поселений при температуре минус 45 градусов с выставлением постов. Посты планируются на выезде из Пангод, Старого Надыма и КПП "Зимник". Сейчас температура в Надымском районе минус 37 градусов.

На выезде из города Новый Уренгой, посёлка Коротчаево и по направлению посёлка Пангоды дежурят экипажи ГИБДД. Проезжающие автомобили организуют в колонны для дальнейшего движения по трассе. На зимнике Салехард – Надым дежурные на КПП также организовывают автомобилистов в колонны для движения по сезонной автодороге. За обстановкой на региональных трассах следят сотрудники филиалов Дирекции дорожного хозяйства. Специалисты призывают жителей округа воздержаться от поездок по загородным трассам и зимникам, либо двигаться организованными колоннами.

"Сегодня на Ямале работает только зимник Салехард - Надым. В случае понижения температуры ниже минус 40 градусов мы будем вынуждены закрыть по нему движение по погодным условиям. Призываем автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и не рисковать своей жизнью, выезжая на зимник в такую холодную погоду", - сказал руководитель Дирекции дорожного хозяйства Ямала Максим Першиков.

Оперативную информацию о состоянии автодорог и зимников можно получить по телефону 8 (34922) 7-17-04. Актуальная информация о режиме работы зимников также размещена на интерактивной карте.