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Совет по развитию добровольчества начнет работу в Тюменской области

21:56 18 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото добровольцыроссии.рф

Совет по развитию добровольчества создадут в Тюменской области. Такое решение принято на встрече, которая прошла под руководством заместителя губернатора Тюменской области, директора департамента социального развития Ольги Кузнечевских 17 января. 

Отметим, что в области добровольческой деятельностью занимаются более 72 тыс. человек. "Стать пилотным регионом - это не только высокая оценка организации волонтерского движения тюменцев старшего поколения. Это значит, что опыт его развития в регионе будет распространяться в других субъектах России", - отметила Ольга Кузнечевских.

Участники рабочей встречи обсудили планы по реализации мероприятий и проектов, приуроченных к Году добровольца, расширение мер поддержки, возможность обновления и модернизации действующих реестров добровольцев и добровольческих формирований, а также новые формы, технологии и направления работы. Помимо этого, будет сформирован план развития волонтерства в регионе.

Напомним, 2018 год в России объявлен Годом добровольца. Тюменская область является одним из лидеров в развитии добровольчества в стране. В 2017 году регион стал одним из 20 центров в России, осуществляющих отбор и подготовку волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, а также пилотным субъектом по внедрению стандарта развития добровольчества. Тюменская область вошла в число пяти пилотных субъектов Российской Федерации, в которых будут апробироваться технологии развития "серебряного" волонтерства – движения добровольцев старшего возраста.

Как  рассказала заведующая отделением социально-педагогической работы и волонтерства Дворца творчества и спорта "Пионер" Елизавета Бинеева, продолжится работа по развитию и укреплению добровольческого движения. Например, в сентябре пройдет ежегодная обучающая смена лидеров добровольческого движения Тюменской области, в которой примут участие представители всех 26 муниципальных образований региона. В декабре пройдет традиционное мероприятие, посвященное Международному дню добровольца, в котором принимают участие представители центров добровольчества образовательных организаций и муниципалитетов. Это основные мероприятия 2018 года.

Волонтеров региона задействуют для проведения регионального чемпионата профессионального мастерства "WorldSkills Russia", областной акции "Весенняя неделя добра", этапа Кубка мира по биатлону, фестиваля туристов и путешественников Тюменской области "Одиссея-2017", а также экологических, профилактических и развлекательных мероприятий. Просветительские акции проведут волонтеры-медики. Поисковики будут участвовать в работе общественной приемной "Чтобы помнили", экспедиции поисковых отрядов  "Вахта памяти-2018", патриотической акции "Георгиевская ленточка". Волонтеры Победы продолжат работу по оказанию помощи ветеранам, благоустройству памятных мест и проведению праздничных и памятных событий.

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Теги: волонтеры , Год добровольца , Ольга Кузнечевских

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