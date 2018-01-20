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Серия турниров лиги любительского волейбола стартует в Тюмени

16:52 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото: Первая Любительская волейбольная Лига

Соревнования среди команд уверенного любительского уровня состоятся в Тюмени. Сейчас идет сбор заявок от непрофессиональных спортсменов. 

Состязание организует "Первая Любительская волейбольная Лига".  На площадке будут ждать только команды категорий "midlle" и "middle pro". Игроки высшей, 1 и 2 лиг, а также участники предыдущих соревнований в категории "hard" к турниру не допускаются.

Максимальное количество команд – 9. Все команды будут разбиты на 3 подгруппы с помощью жеребьевки. В соответствии с этим определяется день игры: подгруппа "А" будет играть 27 января, подгруппа "Б" – 3 февраля, подгруппа "В" – 10 февраля.

Победители каждой подгруппы встретятся на финале, который пройдет 18 февраля. Если участвующих команд будет меньше 9, структура соревнований будет изменена и обговорена с капитанами. Игры проходят до 15 очков до двух побед.

Узнать контакты для подачи заявки, а также получить более подробную информацию можно в группе "ВКонтакте", пишет "Тюменская область сегодня".

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