В Ишиме состоится открытое первенство города по самбо

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Открытое первенство города по самбо состоится в Ишиме на стадионе "Центральный" 20 октября. Участие примут команды юга Тюменской области, сообщает ишимская администрация.

В спортивном единоборстве сойдутся юноши и девушки 2010-2012 гг.р., а также мальчики и девочки 2013-2015 гг.р.

Соревнования посвятили дню рождения самбо - этот вид спорта появился в 1938 году. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября. С тех пор самооборона без оружия получила официальное признание и стала частью государственной системы развития физической культуры.