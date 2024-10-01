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В Ишиме состоится открытое первенство города по самбо

Спорт, 14:41 19 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Открытое первенство города по самбо состоится в Ишиме на стадионе "Центральный" 20 октября. Участие примут команды юга Тюменской области, сообщает ишимская администрация.

В спортивном единоборстве сойдутся юноши и девушки 2010-2012 гг.р., а также мальчики и девочки 2013-2015 гг.р.

Соревнования посвятили дню рождения самбо - этот вид спорта появился в 1938 году. Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября. С тех пор самооборона без оружия получила официальное признание и стала частью государственной системы развития физической культуры.

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# Ишим , самбо

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