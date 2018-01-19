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Тюменская санавиация расширяет географию полетов

13:10 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

245 жителей Тюменской области получили необходимую медпомощь вертолетом санавиации за 2017 год. Тюменская область с мая 2017 года вошла в число 34 субъектов РФ, включенных в реализацию приоритетного проекта "Развитие санитарной авиации", а именно —  обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, ранее в Тюменской области Центр медицины катастроф ОКБ № 1 также мог доставлять пациентов вертолетом, используя средства регионального бюджета, сейчас существенно увеличились возможности и расширилась география полетов. С 2017 года началась санитарная эвакуация из так называемой ишимской зоны, чего раньше не было. 

"Иногда разница в несколько часов для тяжелых больных существенна. И если доставка автомобилем ЦМК займет 4-5 часов, то вертолетом — чуть больше часа. По медицинским показаниям мы, конечно, начали пользоваться этой выгодной возможностью, и в прошлом году санитарной авиацией из Ишима и Ишимского района было доставлено 14 пациентов", - рассказал руководитель Центра медицины катастроф ОКБ № 1 Евгений  Наумов.

Основные территории с населенными пунктами, расположенными в труднодоступных местах, — это Тобольский, Уватский и Вагайский районы. Туда практически нет доступа, учитывая, что только сейчас начинают появляться зимники, а медицинская помощь требуется круглый год. 

"Поводами для вылета санитарной авиации являются неотложные состояния, как у взрослых, так и у детей. Приоритет мы отдаем наиболее тяжело больным и пострадавшим: пациентам с травмами, в частности с ожоговой травмой большой площади. Но, например, в июле и августе мы доставляли двух пациентов после укусов змей. Для такого повода действительно важно время доставки в специализированное учреждение, где окажут всю необходимую помощь", - поделился Евгений Наумов.

Еще один приоритет для вылета вертолета санитарной авиации — это роды либо необходимость транспортировки беременной женщины. За прошлый год из труднодоступных районов была эвакуирована 31 женщина.  С момента реализации проекта, с мая по декабрь 2017 года, вертолетом транспортировано 227 пациентов, из них 78 детей, в числе которых 11 малышей, которым не было еще и года, а одному — всего 2 месяца. За 12 месяцев 2017 года было транспортировано 245 пациентов.

"По договору на 2018 и 2019 годы география полетов расширяется. Мы можем забирать пациентов с территорий, прилегающих к границе с Омской областью. Кроме того, если будет необходимость, мы можем доставить пациента в Екатеринбург", - отметил  Наумов.

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Теги: здравоохранение , санавиация

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