Год волонтера: марафон добрых дел в Тюмени продолжается

Тюменские волонтеры провели форсайт-сессию. Фото ИА "Тюменская линия"

Сайт волонтеров Тюмени запустили в тестовом режиме. На нем организаторы волонтерского движения публикуют информацию о своей деятельности, рассказывают, как вступить в проекты. Некоторые из них тюменские волонтеры презентовали на форсайт-сессии, которую посветили итоговому планированию Года добровольчества в России.

В Тюмени высокий показатель вовлеченности молодежи в волонтерство - 27,4% молодых людей от 14 до 30 лет заняты альтруистичной деятельностью (федеральный показатель - 22,3%). В 2017 году в добровольчестве участвовали более 45 тыс. жителей.

Руководитель Центра добровольчества Тюмени Марья Кукарских на форсайт-сессии представила собравшимся направления деятельности, в которых участвуют тюменские волонтеры. Интересы у добровольцев разные: они заняты патриотической, благотворительной, профилактической, спортивной, экологической, медицинской, спасательной, социально-благотворительной, инклюзивной, событийной, корпоративной, семейной деятельностью. Марья Кукарских выделила трех тюменцев, которые организовали самостоятельные проекты.

Артем Харченко занимается патриотическим и благотворительным направлением. Под его началом находятся такие проекты как "Я помогаю", "Добрый юрист", "Автоволонтер", "Дружина боевого самбо", "Мой двор", клуб "Встреча поколений", "Улица, на которой я живу", "Фестиваль военных профессий", "Особый волонтер", "Открытая школа права".

Наталья Котельникова занимается природоохранным и творческим направлением. Она организовала проекты "Экодом", "АртВолонтер", "Турист, лес должен быть чист!", акцию, посвященную дню кошек и международную акцию "Час Земли".

Мария Чистякова стала организатором волонтерского движения в спортивном и профилактическом направлении. Волонтеры под ее началом занимаются сопровождением спортивных мероприятий, помогают с рейдовыми мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Тюмени совместно с инспектором по пропаганде ГИБДД. Добровольцы проводят европейскую неделю тестирования на ВИЧ, Международный день отказа от курения, Интернет-эстафету #Nosmoking, акции "День памяти жертв ДТП" и "Ценна каждая жизнь!" совместно с областным центром профилактики и реабилитации.

Проект "По полочкам" (ППП) - интернет-квест, который позволяет научиться создавать социальные проекты - реализуется в соцсети "ВКонтакте". К удивлению организаторов он вышел за пределы Сети: участники пожелали репетировать защиту проектов, потому собрались в реале.

﻿ Тюменские волонтеры провели форсайт-сессию. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

О своих проектах рассказали организаторы движения "Крылья": к 2018 году проект собрал 650 семей - 38 групп. О защите дорог и своем волонтерском движении рассказали сотрудники ГИБДД. Лига добровольцев ТюмГУ, руководителем которой стала Ирина Никулина, представила новый проект - студенты вуза будут начитывать аудиокниги для незрячих и слабовидящих людей.

С корпоративным волонтерством познакомил председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев. Тюменский опыт корпоративного волонтерства не нов: сибирские добровольцы участвуют в проектах ООН. Алексей Краев рассказал добровольцам о поразившем его проекте Романа Гека. Волонтер взялся за строительство школ в Непале: к нему приезжают люди, чтобы в буквальном смысле присоединиться к строительству.

Алексей Краев рассказал, что к весне тюменские волонтеры запустят свой сайт "Волонтеры Тюмени" со слоганом "Марафон добрых дел", который пока работает в тестовом режиме.

Тюменцев приглашают присоединиться к добровольческому движению. Организаторы рассказали про три шага к волонтерству.

﻿ Тюменские волонтеры провели форсайт-сессию. Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Желающих стать добровольцем приглашают в Школу волонтеров. Обучение проводят каждую среду в 15 часов в Центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ватутина, 6). Там же желающие получат личную книжку волонтера. Подробности по телефону: 68-41-22.

Лина Орлова