Шестьсот уникальных голубей увидят тюменцы на выставке Юрия Неёлова

Тюменцев приглашают на выставку голубей

Персональная выставка голубей бывшего губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, члена Совета Федерации Юрия Неелова пройдет в Тюмени 20-21 января. Традиционно вход на выставку голубей будет бесплатным.

Любителей пернатых ждут в Выставочном зале в 11 часов. Помимо кудрявых, хохлатых, голошейных, будут представлены такие породы, как китайская чайка, индийские павлиньи, карликовые и старонемецкие дутыши, якобины.

Специально для детей организаторы привезут и других животных: в экспозиции будут японский пони, калифорнийский кролик, индюки и китайские курицы.

На церемонии открытия будет присутствовать владелец голубей, член Совета Федерации Юрий Неёлов.

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