up

20.01.2018 суббота

USD 56,5892

EUR 69,3953

В Тюмени -15..-17 С 2 м/с
ветер северо-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Нижней Тавде психологи убеждают женщин сохранить беременность

17:25 19 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: ИА "Тюменская линия"

Психологическое консультирование женщин в ситуации выбора на ранней стадии беременности проводят в Нижней Тавде. 

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения включились в реализацию областного проекта  по повышению рождаемости "Жизнь".

Как сообщает администрация Нижнетавдинского района, психологи центра прошли обучение по методологии  консультирования в региональном социально-реабилитационном центре "Семья".

Психологи активно взаимодействуют с акушерами-гинекологами женской консультации Областной больницы № 15.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: здравоохранение , Нижнетавдинский район

Последние новости

20:30 Динамовец Максим Ненахов вошел в состав сборной футбольного клуба "Тюмень"
20:00 Более шестнадцати тысяч человек окунулись в купели Тюменской области Фото
19:50 Студентов ТюмГУ приглашают на учебу во Францию
19:29 Названы победители конкурса библиомемов
19:21 Следственный комитет нашел пропавшего тюменского подростка
18:30 Уралуправтодор предостерегает водителей от поездок на дальние расстояния
18:12 Команда "Русь" получила повышенный рейтинг на фестивале "КиВиН-2018"
18:01 Передвижную экспозицию "Броня крепка" представят в Заводоуковске
17:56 20 января - события дня
17:47 На Кубок мира по биатлону можно попасть бесплатно
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Реконструкция Гилевской рощи и лесопарка Затюменский завершится в 2018 году

Значительную часть мест в новых тюменских детсадах отдадут малышам до трех лет

Поток медицинских туристов в регион растет

Политика

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

На Гайдаровском форуме проанализируют бюджетную систему и государственное управление

Александр Моор возглавил "Национальный рейтинг"

Экономика

Новый детский сад в Тобольске поможет решить проблему с яслями

Водители смогут заправлять автомобили тюменским бензином летом 2018 года

Мобильное приложение "Бизнес72" разработали для тюменских предпринимателей

Общество

Более шестнадцати тысяч человек окунулись в купели Тюменской области

Студентов ТюмГУ приглашают на учебу во Францию

Названы победители конкурса библиомемов

Спорт

Динамовец Максим Ненахов вошел в состав сборной футбольного клуба "Тюмень"

На Кубок мира по биатлону можно попасть бесплатно

Серия турниров лиги любительского волейбола стартует в Тюмени

Происшествия

В Югре пьяный мужчина случайно задушил пятимесячную девочку

В Ялуторовске сын избил мать поленом

Проверка в букмекерской конторе завершилась полумиллионным штрафом
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+