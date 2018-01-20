В Нижней Тавде психологи убеждают женщин сохранить беременность

Фото: ИА "Тюменская линия"

Психологическое консультирование женщин в ситуации выбора на ранней стадии беременности проводят в Нижней Тавде.

Сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения включились в реализацию областного проекта по повышению рождаемости "Жизнь".

Как сообщает администрация Нижнетавдинского района, психологи центра прошли обучение по методологии консультирования в региональном социально-реабилитационном центре "Семья".

Психологи активно взаимодействуют с акушерами-гинекологами женской консультации Областной больницы № 15.