Старшеклассников заинтересовал "Ландшафтный дизайн" в тюменском лесотехникуме

фото: ИА "Тюменская линия"

Начальная профессиональная подготовка школьников и переподготовка уже работающих специалистов профильной отрасли организована на базе Тюменского лесотехникума, сообщает региональный департамент образования и науки.

Ученики старших классов осваивают направления "Ландшафтный дизайн" и "Проектирование мебели". Ребята с интересом учатся строить фрагменты подпорных стенок из плитняка и дорожно-тропиночной сети, создают оригинальные композиции из горшечных растений.

На занятиях по проектированию мебели школьники получают навыки разработки модели корпусной мебели в программе "Базис-мебельщик", увлеченно работают над трехмерной визуализацией и моделированием.