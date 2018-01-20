Более шестнадцати тысяч человек окунулись в купели Тюменской области

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16 тыс. 600 человек посетили купели в Крещение. Данные на 19 января опубликованы на официальном сайте ГУ МЧС России по Тюменской области.

Происшествий на водоемах не зарегистрировано, по данным с муниципальных образований количество горожан, посетивших купели, составило более 16 тыс. 600 человек, из них более 9 тыс. 800 тысяч - тюменцы

Напомним, что сотрудники МЧС несут службу в режиме повышенной готовности для обеспечения безопасность в местах проведения Крещенских купаний. Организовано дежурство спасателей МЧС и ТОСЭР, медиков и полиции у всех 48 купелей.

Специалисты МЧС обращаются к гражданам о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на льду и выполнения рекомендаций спасателей, несущих дежурство у купелей.

72.mchs.gov.ru