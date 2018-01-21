Любовь, комсомол и голуби: как в Тюмени прошла выставка Неёлова

Уникальных голубей увидели тюменцы на выставке Юрия Неёлова, фото ИА "Тюменская линия"

Павлиньи милки, черные саксонские ласточки, фелигихайзерские турманы, кудрявые белые хохлатые, шмалькальденские цветноголовые – всего около 50 различных пород голубей представил на персональной выставке Юрий Неёлов. Тюменцы и гости города могут увидеть более 600 птиц, в том числе и почтовых голубей в Выставочном зале 20 и 21 января.

Выставка голубей из питомника бывшего губернатора Ямала, а ныне члена Совета Федерации – событие традиционное для Тюмени. Посмотреть на уникальных, не только для региона, но и России, птиц съезжаются из соседних областей, как профессиональные голубеводы, так и любители пернатых.

Кудрявые, хохлатые, голошеи, карликовые, с павлиньими хвостами разных окрасов – они не оставляют равнодушными, их красота и причудливое строение тел притягивает взгляд. Позаботились организаторы и о детях, для них во время открытия была подготовлена специальная программа, более того, чтобы еще больше порадовать ребят, в Выставочный зал привезли карликовых пони Светку и Адамчика, индюков и кроликов, с которыми можно пообщаться.

"По доброй традиции я каждый год показываю своих питомцев. В этом году выставка посвящена 100-летию комсомола (отмечается 29 октября 2018 года). Многие прошли эту молодежную школу. Тюменская область особо благодарна комсомолу. На ее территории комсомольцы построили такие города как Надым, Новый Уренгой. Комсомольцы очень много сделали для Сургута, Нижневартовска, в Тюменской области действуют школы, фермы, которые построили молодые люди", - напомнил Юрий Неелов, открывая выставку.

Старожилы Ямала помнят немало случаев, когда вместе с первыми вагончиками в трассовых поселках появлялись и первые голубятни. Первопроходцы привозили на север породы голубей, популярные в их родных регионах: омских и ростовских статных, бакинских высоколетных, архангельских снегирей и курганских сорок. Именно увлеченные люди заложили фундамент успешного развития большой Тюменской области на многие годы вперед, отметил в приветственном слове вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

"Есть знаковые люди, которые развивали нашу эпоху и Юрий Неёлов один из них. Тюменцы, ямальцы, югорчане с почтением говорят о нем. Юрий Васильевич очень много сделал и делает для развития региона, страны. Примечательно, что и живя на Ямале, и сейчас, работая в Москве, он находит время и занимается голубеводством. Это очень доброе и благородное дело. Голубь – уникальная птица, верная, преданная. Тюменцам полюбились традиционные выставки. Сюда приходят как молодые ребята, так и семьи с детьми", - подчеркнул он.

Стоит отметить, что пока дети увлеченно рассматривали голубей, делая с ними селфи, более взрослые посетители под аккомпанемент баяна исполняли гимн комсомольцев, попутно вспоминая что-то из своей жизни. Теплая и дружелюбная атмосфера, созданная организаторами, сделала эту выставку по-настоящему уютной и семейной, здесь более опытные любители пернатых проводили новичкам экскурс в историю пород, рассказывали об особенностях характера птиц и их содержания. Праздником добрых людей назвал это мероприятие глава администрации Александр Моор, подчеркнув, что голубями занимаются исключительно добрые и светлые люди.

Не обошел стороной выставку и губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Главе региона особо приглянулся черный кудрявый голубь, после осмотра всех птиц, он отметил, что помимо эстетической красоты эта выставка полезна для молодежи, именно здесь можно прикоснуться к природе, а поскольку выставка посвящена 100-летию комсомола, то узнать о молодежи, которая создавала Тюменскую область много лет назад.

Напомним, выставка работает 20 и 21 января с 10 до 18 часов. Вход бесплатный.

﻿ Уникальных голубей увидели тюменцы на выставке Юрия Неёлова, фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева