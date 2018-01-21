Тюменские саперы отметили профессиональный праздник

Более 140 тюменских ветеранов и офицеров инженерных войск приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню инженерных войск России, которое состоялось в ДК "Железнодорожник".

"Инженерные войска создают основу для действий всех Вооруженных сил. Без военных инженеров в наше время никто, нигде и ничего не сможет сделать. Пока сапер не пройдет дорогу, никто по ней не поедет. Чем дальше развивается военная техника, тем значительнее становится роль наших войск", - подчеркнул в интервью обозревателю "Тюменской линии" председатель совета Тюменской областной общественной организации "Союз военных инженеров" полковник запаса Сергей Кривошеин.

По словам полковника Кривошеина, единственное в стране Тюменской высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова готовит высокопрофессиональных офицеров, которые с честью исполняют свой воинский долг. В состав региональной общественной организации "Союз военных инженеров" сегодня входит более 400 ветеранов, офицеров и солдат запаса инженерных войск.

"Наша организация ведет активную работу по военно-патриотическому воспитанию тюменской молодежи", - отметил Сергей Кривошеин.

Тюменских военных инженеров с профессиональным праздником тепло поздравили многочисленные общественные организации ветеранов и военнослужащих запаса. "Если на флоте есть впередсмотрящие, то саперы - впереди идущие", - подчеркнул, обращаясь к участникам торжественного собрания, Герой России Владимир Шарпатов.

Напомним, День инженерных войск России отмечается 21 января.

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Евгений Бабенко