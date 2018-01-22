Тобольский школьник победил в международном научном конкурсе

Первое место в VI международной online-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука без границ" занял десятиклассник тобольской школы №16 Александр Кадысев.

Школьник исследовал добавку к почве - вермикулит, которая известна, но почему-то мало используется в сельском хозяйстве.

"Под руководством нашего учителя химии Светланы Геннадьевны Гринько я провел как вычислительные, так и полевые опыты, - делится победитель. – Применение добавки к почве помогает не только увеличить урожай, но и, благодаря своим адсорбционным свойствам, делает его экологически чистым. Полученные в ходе исследования данные доказывают заявленные производителем свойства вермикулита, в то время как заявленные свойства аналогичной по химическому составу добавки к почве не подтвердились. Надеемся, что результаты нашего исследования помогут садоводам и огородникам получить хороший урожай".

По словам Александра, ему выслали по почте диплом победителя, торжественное вручение планируется в Тобольском индустриальном институте, пишет "АиФ - Западная Сибирь".