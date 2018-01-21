Антон Шипулин выиграл бронзу в гонке преследования на этапе Кубка мира

СБР

Россиянин Антон Шипулин занял третье место в гонке преследования на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Шипулин допустил один промах и больше минуты уступил победителю гонки Йоханнесу Бё из Норвегии. Серебро на счету француза Мартена Фуркада.

Антон Шипулин подвёл итоги выступления в пасьюте.

"Многое решалось на огневом рубеже. Конечно, было обидно первым же выстрелом промахнуться, но я понимал, что впереди ещё три рубежа. Понимал, что могу стрельнуть чисто, а соперники могут ошибаться, поэтому верил в себя, шёл по дистанции и пытался догонять. Старался идти более экономно, потому что три дня подряд, тем более в горах, не так просто бегать, поэтому шёл последние круги с мыслью, что надо экономиться на масс-старт", — отметил Антон Шипулин.

Антон Бабиков занял 14-е место, Максим Цветков - 20-е, Александр Логинов расположился на- 32-й позиции, сразу следом за ним финишировал Матвей Елисеев, Евгений Гараничев показал 39-е время.

Это третья медаль для российских спортсменов в текущем сезоне Кубка мира. Ранее Шипулин уже завоевывал бронзу в гонке преследования на третьем этапе в Анси (Франция). Также россияне (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Шипулин) становились третьими в мужской эстафете на пятом этапе в Рупольдинге, сообщает "Р-спорт".