Ответственность - главное качество для соискателя работы в Тюменской области

фото пресс-службы HeadHunter

Ответственным, коммуникабельным и обладающим грамотной речью - таким видят сотрудника мечты работодатели. Ответственность в моде - к такому выводу пришли сотрудники службы исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Они проанализировали вакансии, размещенные на hh.ru в Тюменской области, и составили список самых популярных личных и профессиональных качеств, которые сегодня требуются кандидатам.

Помимо этого, работодатели считают важным умение кандидата работать в команде, его стрессоустойчивость и исполнительность. Наименее популярными личными качествами стали умение работать в режиме многозадачности, трудолюбие и креативность – лишь один процент работодателей сочли необходимым указать это в резюме.

"Профессиональные качества указываются в резюме так же часто, как и личные - сказала руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Ольга Гибадуллина. - Так 48% работодателей Тюменской области хотят, чтобы их сотрудники владели программой 1С. Еще 23% упоминают знание английского, а 14% считают, что соискатель не сможет работать в их компании без навыка ведения деловых переговоров".

Отметим, что среди тройки популярных личных качеств соискателя необходимым в будущем останется лишь коммуникабельность. Служба аналитических исследований HeadHunter совместно с Лигой HR-экспертов провели исследование и определили 11 навыков, которые работодатели начнут требовать уже в 2020 году, сообщает пресс-служба HeadHunter.