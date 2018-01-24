К чемпионату мира по футболу объявлен конкурс для юных художников

Конкурс рисунков к ЧМ - 2018. Фото департамента культуры Тюменской области

Конкурс для юных художников "Пас, удар, гол!" стартовал. Конкурс проводится под эгидой всех ведущих спортивных организаций России и мира. Организаторы ставят задачу - помочь раскрыться творческим ребятам из разных уголков страны и дать возможность выразить себя, показать талант, выступить перед авторитетным жюри в Москве.

По информации департамента культуры Тюменской области, проведение выставок работ юных художников запланированы на 12 стадионах в городах России, принимающих чемпионат мира по футболу 2018, а также в государственной думе ФС РФ. Авторы лучших работ получат почетные дипломы, золотые, серебряные или бронзовые медали и памятные подарки.

Лучшие картины и рисунки будут опубликованы в художественном альбоме, который получит каждый победитель. Все присланные работы будут размещены на электронном носителе, который получит каждый участник конкурса. Кроме того, запланировано торжественное вручение лучших произведений юных художников спортсменам – участникам чемпионата мира по футболу. Торжественная церемония чествования лауреатов международного конкурса, традиционно состоится в государственной думе ФС РФ в сентябре.

В жюри и оргкомитет конкурса будут приглашены представители организационного комитета "Россия-2018", губернаторы регионов, участвующих в проведении турнира в России, международной федерации футбола, Олимпийского комитета России, Министерства спорта РФ, Российского футбольного союза, Российской академии художеств, Союза художников России.

Подробности участия к конкурсе можно узнать на сайте.