Тюменская прокуратура выявила нарушения в содержании железнодорожных переездов

riakchr.ru

Нарушения при эксплуатации и содержании железнодорожных переездов, находящихся на балансе РЖД, выявила тюменская транспортная прокуратура.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на железнодорожных переездах шлагбаумы не были отрегулированы по высоте, отсутствовало необходимое количество ограждающих столбиков, аптечки были укомплектованы не в полном объеме, настилы пешеходных переходов требовали ремонта.

Начальникам тюменской и камышловской дистанций пути внесены представления, нарушения устранены. Семь работников оштрафовано.