ТВВИКУ представило уникальные тренажеры и новые комплекты разминирования

Фото ИА "Тюменская линия"

Обновленную материально-техническую базу Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова представили журналистам сотрудники учебного заведения.

Фото ИА "Тюменская линия"

Новую технику училище получило благодаря масштабной программе перевооружения Российской армии, рассчитанной до 2020 года. Съемочная группа "Тюменской линии" побывала на трех кафедрах и познакомилась с "обновками", которые получило училище в 2017 году.

Фото ИА "Тюменская линия"

Самые впечатляющие изменения произошли на кафедре военно-технических дисциплин. Здесь в 2017 году появились динамические тренажеры типа ЭОВ, кабины кранов автомобильного военного назначения, три камазных, четыре экскаваторных тренажера, а также образцы ДТ "листва" для Ракетных войск стратегического назначения.

Фото ИА "Тюменская линия"

Примечательно, что за руль настоящего КамАЗа на автодроме курсантов пускают уже после 8 часов занятий на тренажере. Сдав все нормативы, они получают водительские удостоверения категории С.

Фото ИА "Тюменская линия"

Также во время занятий курсанты могут изучать принцип работы ИМР-2 не по чертежам, а на реальной машине. В аудиториях появились новые образцы путепрокладчиков и инженерных машин разграждения.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как отметил начальник кафедры военно-технических дисциплин ТВВИКУ полковник Вячеслав Зуев, за последний год езду на квадроцикле и снегоходе освоили около 100 курсантов.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Курсанты обучаются после получения категории С на четвертом году обучения езде на квадроциклах и снегоходах. На выходе они открывают еще одну категорию — А1. В дальнейшем им это пригодится для службы в армии, потому что на оснащение вооруженных сил поступают квадроциклы и снегоходы", - пояснил он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Кафедра электроснабжения и радиотелемеханики за 2017 год получила новые столы радиомонтажников и два новых стенда по теоретическим основам электротехники. Теперь занятия для группы в 15-20 человек проходят эффективнее: каждый курсант успевает отработать задачу на стенде.

Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснили специалисты, на базе тюменского училища также осваивают навыки пилотирования беспилотных летательных аппаратов мальтикоптерного типа, изучают основы радиоэлектронного средства подрыва зарядов РПЗ-8М, радиопередатчиков помех серии РП-377 и специальных систем инженерного вооружения.

Фото ИА "Тюменская линия"

Доцент кафедры электроснабжения и радиотелемеханики ТВВИКУ подполковник Андрей Кандауров отметил, что все оборудование действительно самое передовое. "Теперь можем подключить свои модули и разрабатывать лабораторные работы", - отметил он.

Обновления кафедры военно-специальных дисциплин съемочной группе продемонстрировал доцент кафедры военно-специальных дисциплин майор Алексей Митрясов.

Фото ИА "Тюменская линия"

Курсанты проходят практические занятия по разминированию в новых общевойсковых комплектах разминирования ОВР-2. Такие применяются российскими военнослужащими в Сирийской Арабской Республике.

Для изучения в училище теперь доступны новые образцы инженерных боеприпасов: мин, средств поиска и средств защиты сапера от осколков взорвавшихся снарядов. Среди них мины типа ПМН, многофункциональные инженерные боеприпасы МИФ, противопехотные осколочные боеприпасы ПОП, а также противотанковые мины ПТМ-3.

Фото ИА "Тюменская линия"

"Из средств поиска представлен ИВПРЛ, позволяющий обнаруживать любые миноопасные объекты радиолокационного принципа действия, то есть любую неоднородность в грунте. Представлен миноискатель индукционный ИМПС-2, позволяющий обнаруживать боеприпасы с металлическими включениями как с черными металлами, так и с цветными. Кроме того, есть георадар "Око-2". Он позволяет профилировать местность на глубину до 15 метров и обнаруживать любые неоднородности, в том числе бомбы, глубокие закладки снарядов, либо подземные коммуникации и тоннели. Все средства поиска активно используют наши войска в ходе операции в Сирийской Арабской Республике", - рассказал он.

Фото ИА "Тюменская линия"

Напомним, что ТВВИКУ является единственным учебным заведением в России по подготовке офицеров и специалистов Инженерных войск. С 2010 года здесь проходят обучение иностранные военнослужащие из 30 стран. Число обучающихся превышает отметку в 1 тыс. человек.

Владислав Соколов