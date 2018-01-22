Путь к успеху лежит через труд и упорство, уверен глава крестьянского хозяйства "Роса"

фото газеты Трудовое знамя

Кто работает на земле, рук испачкать не боится, тот и сам сыт будет, и семью накормит, и другим поможет. Такими мыслями поделился с корреспондентом "Тюменской линии" руководитель крестьянского хозяйства "Роса" Багытжан Исильбаев.

В 1993 году, когда он, стараясь выжить, налаживал свое хозяйство на окраине села Александровка в Сладковском районе, у него было две коровы, 13 га пашни и взятый в аренду трактор Т-40. "Я тогда фактически безработным был, - рассказал он. - Приехал с женой и двумя детьми к батьке моему за советом. Он и сказал – руки есть, бери скотину, заводи хозяйство. Так и сделал. К крестьянскому труду с детства приучен, да и диплом Тюменского сельхозинститута имеется".

Сегодня крестьянское хозяйство "Роса" — крепкое, динамично развивающееся предприятие, где более 2 тыс. га пашни, 280 голов скота, из них 120 дойных коров. Раньше из построек в хозяйстве Багытжана Исильбаева был только отцовский дом. Сейчас построили мастерскую для ремонта техники, общежитие для сезонных рабочих. В 1998 году появилась в хозяйстве и первая база, купили зерносклад, сделали телятник из современных материалов, поставили коровник с доильным залом. Сейчас водонапорную башню установили и все своими руками.

"Вначале на посевную и уборочную родных из Казахстана звал – приезжали, помогали, - вспоминает Багытжан. - Сейчас приглашаю работников из Омской области, из соседних деревень. Хозяйству нужны толковые, грамотные специалисты".

фото газеты Трудовое знамя

Четыре семьи из временных рабочих остались в хозяйстве, купили в Александровке дома, работают, воспитывают детей.

"Сейчас на селе можно работать и хорошо зарабатывать, - уверен Багытжан Исильбаев. - Отношение к селу в последнее время меняется".

В этом крестьянском хозяйстве ничего не делают второпях, без предварительного анализа и экономического расчета. Умеют зарабатывать и рачительно относиться к каждому заработанному рублю. Сегодня "Роса" является многоотраслевым предприятием. "По привычке, наверное, занимаемся всем, - рассуждает сам руководитель крестьянского хозяйства. - На деревне ведь как - все лучше иметь свое. Ферму держишь, значит, о кормах надо, прежде всего, побеспокоиться. Зерновые сеем – Ишимский комбинат хлебопродуктов наш постоянный потребитель. Соей пытались заниматься – немного прогорели, а вот рапс хорошо пошел - в прошлом году 100 тысяч тонн произвели. В этом уже двести. Цена хорошая и потребитель есть постоянный – Тюмень, Омск. В этом году даже Калининград на нас вышел – договор уже подготовили. Думаем, что будем расширять посевы рапса, сейчас ищем хорошие семена. Планируем увеличить поголовье скота, будем расширять посевы многолетних трав – на корма. Молоко охотно берут тюменский и тобольский молокозаводы".

Проблем у крестьянского хозяйства "Роса", как и у любого другого хозяйства, немало, но все это проблемы решаемые. Просто нужно немного подумать сообща, да руки приложить. "Продукт наш востребован, а значит, нужное направление выбрали. Будем развиваться дальше. А секрет нашего успеха прост - труд и упорство", – заявил Багытжан Исильбаев.

Борис Олейник