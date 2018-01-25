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Борис Григорьев: хочу развивать науку в Тюмени

17:38 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати

11 запатентованных изобретений и полезных моделей для нефтяной отрасли, грант фонда Владимира Потанина, победа в конкурсе "Умник" на счету молодого тюменского ученого Бориса Григорьева.

2018 год для доцента Тюменского государственного университета начался еще с одной приятной новости: исследователь выиграл конкурс на получение стипендии президента России. Его работа стала лучшей в категории "Энергоэффективность и энергосбережение".

"Я буду изучать формирование геологических образований – криопэгов, своего рода линз в толще мерзлого грунта, которые состоят из высокоминерализованной воды и могут нанести большой вред подземным конструкциям, снижая их несущую способность, - поясняет Борис Григорьев. – Они формируются только при конкретной температуре и конкретном давлении. Я планирую воссоздать в лаборатории необходимые условия и проверить, будут ли формироваться криопэги. Благодаря результатам исследования станет возможным выработать меры для борьбы с ними".

Интересы тюменского ученого связаны с криологией и нефтяной отраслью. Главные шаги в науке помогли сделать профессор ТюмГУ Нелли Чистякова, помогавшая с опубликованием первых научных статей; профессор вуза Александр Шабаров, под руководством которого была написана диссертация; доктор геолого-минералогических наук Владимир Колунин, ставший одним из главных наставников. Теперь Борис Григорьев и сам преподает: читает лекции для студентов кафедры механики многофазных систем, руководит кафедрой экспериментальной физики и нанотехнологий и уверяет, что уютно чувствует себя в родном университете и городе. 

"У нас комфортно, город развивается, есть все необходимое для работы и уезжать за тридевять земель я не вижу смысла. Хочу поднимать науку на месте, своей инициативой показывая возможность развития интересующего направления. Нужно много работать и не сдаваться при временных трудностях", - считает Григорьев.

Впереди у тюменского ученого годы работы над проектом по исследованию криопэгов. Финансирование рассчитано до 2020 года. Лабораторные опыты уже начались. 

Татьяна Ковалева

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Теги: исследования , ТюмГУ

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