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Школьники Ялуторовского района обучаются в агроклассе

12:49 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Школьники Ялуторовского района обучаются в агроклассе/Фото ИА "Тюменская линия"

Сто старшеклассников ялуторовского района получают профессиональную подготовку в агроклассе. В тесном сотрудничестве с агротехнологическим колледжем для них скомплектовано четыре группы, в которых учащиеся получают профессиональную подготовку по направлениям "Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования", "Тракторист машинист категории "В" и "С", "Оператор по обработке цифровой информации", "Овощевод".

Занятия в колледже проходят дважды в неделю по вторникам и субботам. Осенью 2017 года учащиеся агрокласса проходили практические занятия в ООО Техноцентр (п. Винзили), ЗАО "Ритза" (Заводоуковский район), ООО "Агрофирма "КРиММ" (Упоровский район), ОАО "Приозерное", ОАО "Дружба-Нива". Во втором полугодии практика будет продолжена.

Исполняя поручения Президента Российской Федерации по вопросам создания современных условий для развития и самореализации детей в процессе обучения и воспитания в общеобразовательных организациях от января 2016 года № Пр-15ГС, в профессиональных образовательных организациях Тюменской области учащимся общеобразовательных учреждений предоставили возможность получить профессии (квалификации) одновременно с общим образованием.

Освоение профессий (квалификаций) в Ялуторовском районе организуется во внеучебное время бесплатно на территории профессиональной образовательной организации - ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж". 

В 2017-2018 учебном году 52 учащихся школ района в ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" (Центр непрерывного аграрного образования) также дополнительно получают профессиональную подготовку по следующим направлениям "цветовод", "мастер-наладчик по техническому обслуживанию машинно-тракторного парка", "ландшафтный дизайн (рабочий зеленого строительства)".

Исполнение поручения Президента Российской Федерации будет продолжено и в 2018-2019 учебном году. Проект "Агропоколение" будет действовать в рамках агрокласса, планируется охватить не менее 85 учащихся 9-11 классов района. Еще около 30 учащихся (кроме агрокласса), смогут получить профессиональную подготовку по направлениям "кондитер", "ландшафтный дизайн", "мастер декоративных работ".

В I полугодии 2017-2018 учебного года учащиеся старших классов школ района приняли активное участие в межмуниципальных играх-конференциях и конкурсах на базе ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж".

В игре "Агрофирма" команда Старокавдыкской СОШ получила диплом победителя, в конкурсе презентаций "Сад будущего" команды Памятнинской СОШ и Киевской СОШ заняли 2 и 3 место соответственно, команда Беркутской СОШ приняла участие в игре "Миллион", сообщает пресс-служба администрации Ялуторовского муниципального района.

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Теги: агроклассы , Агропоколение , Ялуторовский район

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