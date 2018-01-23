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Центр инноваций социальной сферы расширяет возможности предпринимательства

14:05 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото инвестиционного агентства Тюменской области

Более 200 участников стали учащимися школы социального предпринимательства, организованной центром инноваций социальной сферы в 2017 году. Выпущено 99 готовых к реализации социальных бизнес-проектов по открытию детских развивающих центров, домов престарелых, оказанию реабилитационных услуг для детей с инвалидностью, спортивных школ и т.п.

Как сообщает пресс-служба инвестиционного агентства Тюменской области,  деятельность центра направлена на содействие становлению негосударственных организаций и предприятий в социальной сфере и развитие взаимодействия между СО НКО и органами местного самоуправления, бизнесом. Центр инноваций социальной сферы начал свою работу с реализации образовательного процесса – обучающей программы "Школа  социального предпринимательства", где заинтересованные слушатели, предприниматели, социально ориентированные некоммерческие предприниматели прошли путь от идеи до сформированного "под ключ" социального бизнес-проекта.

Для того чтобы учить будущих социальных предпринимателей, была организована школа тренеров по социальному предпринимательству. Совместно с Фондом региональных социальных программ "Наше будущее" были обучены 23 тренера Тюменской области.

Школа социального предпринимательства была запущена в Тюмени, Тюменском районе, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске. Данное обучение интересно не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто уже состоялся в бизнесе, а также некоммерческим организациям социальной сферы, желающим научиться зарабатывать.

В планах работы центра инноваций социальной сферы на 2018 год – проведение очередного потока школы социального предпринимательства, сопровождение социальных проектов выпускников 2017 года, разработка программы наставничества начинающих социальных предпринимателей, а также формирование перечня социальных услуг, востребованных у региона.

Для эффективного развития бизнеса в социальной сфере в Тюменской области центр активно работает в направлении  создания специальной программы финансирования социальных проектов под льготный процент.  

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Теги: инвестиции , инновации , образование , предпринимательство

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