Тюменский театр вошел в электронную энциклопедию современного кукольного театра

Тюменский театр вошел в электронную энциклопедию/Фото ИА "Тюменская линия"

Петербургский Большой театр кукол запустил электронный ресурс "Театр актуальных кукол России" — первую в стране электронную энциклопедию современного кукольного театра и социальную сеть для театральных практиков. Проект создан на средства президентского гранта.

На портале представлена информация о 136 кукольных театрах страны, в отдельном разделе рассказывается о ключевых фигурах сегодняшнего российского кукольного театра. В перечень вошел Тюменский театр кукол. Здесь же выложены записи недавних театральных премьер.

Зарегистрировавшись на сайте, можно посмотреть, например, "золотомасочные" "Биографию" и "Ваню" театра Karlsson Haus, "Медведя" Костромского театра кукол в постановке Владимира Бирюкова (спектакль озвучивал Сергей Гармаш), а также постановки театров из Москвы, Красноярска, Хакасии и Карелии. Библиотека видеозаписей будет пополняться.

На ресурсе "Театр актуальных кукол России" можно найти новости о премьерах и важных театральных событиях, новые выпуски журнала "Невропаст" со статьями искусствоведов и театроведов, исследующих кукольный театр, сообщает Министерство культуры России.