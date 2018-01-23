Тюменских врачей будут обучать ведущие международные специалисты в сфере здравоохранения

Открытие образовательного центра ОКБ№1. Фото ИА "Тюменская линия".

Новый региональный образовательный центр открыт на базе Областной клинической больницы № 1 в Тюмени. Учебная площадка, созданная при поддержке компании GE Healthcare в рамках партнерства с правительством региона, позволит в непрерывном режиме повышать квалификацию и уровень образования региональных специалистов и управленцев сферы здравоохранения.

По словам директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой, для этого в рамках работы образовательного центра будут привлекать лучших специалистов России и зарубежья.

"Сегодня мы все силы направляем на то, чтобы вложиться в образование и повышение квалификации наших специалистов. У нас есть понимание, что без непрерывного обучения хороший специалист не состоится. Открытие регионального образовательного центра – это еще один шаг в данном направлении. Любую возможность появления таких центров, которые позволят дотянуть квалификацию тюменских специалистов до международных стандартов, мы всегда приветствуем и поддерживаем", - прокомментировала директор департамента.

Образовательный центр будет постоянно действующим. Для медработников разработают специальную программу, которая будет сфокусирована на формировании и развитии практических навыков эффективной эксплуатации высокотехнологичного медицинского оборудования, а также на создании и поддержании сети профессиональных контактов в сфере здравоохранения.

В учебный план войдут курсы по различным направлениям клинической диагностики, а также лидерские тренинги для руководства медицинских учреждений, врачей и медсестер, направленные на повышение качества управления лечебными учреждениями и удовлетворенности пациентов.

"Центр создан на базе больницы, которая имеет полное технологическое оснащение – и компьютерную томографию, и магнитно-резонансную томографию и рентгеновское оборудование, чтобы сразу на рабочем месте мы могли разбирать реальные клинические ситуации и обучать наших докторов. Мультимедийное оборудование позволит в режиме онлайн проводить обучение и видеть мельчайшие подробности рентгеновских снимков, чтобы специалисты могли обучаться, не отходя от своего рабочего места. Не просто по учебнику или по лекциям, а на клинических примерах. Это еще одна ступенька вклада в развитие кадров здравоохранения Тюменской области, повышение их компетенции, развитие кругозора", - добавила Инна Куликова.

Оборудование позволяет проводить как аудиторные групповые занятия до 40 человек, так и онлайн видеотрансляции с возможностью одновременного подключения к сессии лечебных учреждений Тюменской и других областей Уральского федерального округа.

По словам президента GE Healthcare в России и СНГ Нины Канделаки, центр в Тюмени стал вторым в России после Москвы.

"Первая инициатива у нас была в Москве в 2009 году. Тюмень стала вторым регионом. Мы считаем, что здесь создан наиболее благоприятный климат для развития образовательных инициатив. Тут у нас есть огромная поддержка со стороны руководства области и города, есть желание развиваться. Тюменский центр будет работать в тесной связи с московским и привлекать лучших мировых специалистов здравоохранения", - отметила она.

GE Healthcare занимается разработкой и внедрением высокотехнологичного медицинского оборудования уже более 125 лет. "Для нас принципиально важно, чтобы для широкого круга пациентов были доступны все клинические возможности этого оборудования. А это невозможно без постоянного обучения врачей", - добавила Нина Канделаки. В то же время, подчеркнула она, что обучение не будет привязано к конкретному производителю, а охватит широкий спектр оборудования разных марок.

Отметим, первым в образовательной программе нового регионального центра стал семинар о современных методах клинической диагностики с применением технологий компьютерной, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии. Своим опытом поделился профессор, д.м.н., президент Российского общества рентгенологов и радиологов, руководитель центра лучевой диагностики лечебно-реабилитационного центра Минздрава России Валентин Синицин.

Семинар прошел в режиме видеоконференцсвязи и объединил специалистов московского офиса образовательной академии компании GE Healthcare, ОКБ № 1 Тюмени, областной больницы № 3 в Тобольске, областной больницы № 4 в Ишиме и областной больницы № 12 в Заводоуковске.

Любовь Голышева