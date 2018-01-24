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Банк России выпустил памятную монету к юбилею Владимира Высоцкого

17:21 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
фото www.cbr.ru

Памятную серебряную монету номиналом 25 рублей "Творчество Владимира Высоцкого"к 80-летию со дня рождения поэта, актера, автора и исполнителя песен Банк России выпустил 23 января. Тираж монеты составляет 1,5 тыс. штук.

Как сообщает пресс-служба Банка России, на оборотной стороне монеты на фоне силуэтов коней изображен Владимир Высоцкий с гитарой, слева от него – меч, справа – годы жизни: 1938–1980. Планируется, что в этом году будет выпущена еще одна монета, посвященная Высоцкому, – "Поэт, актер В.С. Высоцкий" в серии "Выдающиеся личности России". Она также будет изготовлена из серебра, ее номинал составит 2 рубля.

Отмечается, что  данная монета является законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений.

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Теги: Банк России , Владимир Высоцкий , монеты

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