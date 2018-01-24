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Детский летний отдых обсуждают в "Олимпийской ребячке"

17:47 23 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Все программы детского летнего отдыха в Тюменской области обеспечены финансированием из областного бюджета. 

Об этом заявила заместитель губернатора Тюменской области, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, общаясь с журналистами на открытом областном семинаре организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор", который стартовал в центре отдыха "Олимпийская Ребячка".

"У нас грандиозные планы на 2018 год. Мы не собираемся отказываться ни от одного из направлений работы по организации детского отдыха. Планируется сохранить и, по возможности, повысить уровень реализации соответствующих программ. Наша главная задача - чтобы ни один ребенок в регионе не остался без внимания. Дети должны быть удовлетворены качеством отдыха. Кроме того, детский летний отдых должен быть безопасным", - отметила заместитель губернатора.

В 2018 году отдых и оздоровление детей в Тюменской области будет организован на базе 651 лагеря, в том числе 598 лагерей с дневным пребыванием, 42 загородных оздоровительных лагерей и санаторных центров и 11 палаточных лагерей. В летний период в общей сложности там отдохнут более 150 тысяч тюменский мальчишек и девчонок.

"Как и прежде, в зоне нашего особого внимания - дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. В частности, бесплатные путевки получат сто процентов детей-сирот", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Компанией по организации детского летнего отдыха будут охвачены 33 тыс. детей, находящиеся в сложной жизненной ситуации, в том числе 3,5 тыс. детей-сирот и 4,5 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья.

Президент Ассоциации организаторов детского отдыха и оздоровления "Мы вместе" Лариса Шилова сообщила, что в 2018 году в тюменских лагерях отдыха планируется реализовать 20 новых социально значимых проектов. Ассоциация, основанная в 2003 году, объединяет 26 организаций Тюменской области и 6 организаций из Черноморского района Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Например, в "Ребячьей республике" будет организована хореографическая смена. С детьми будут работать звезды мирового масштаба - участники тюменского коллектива формейшн "Вера". Кроме того, совместно с Германией мы продолжим проект по организации геологических смен. У каждого лагеря есть своя изюминка, поэтому дети и родители могут выбрать отдых по вкусу", - рассказала Лариса Шилова, добавив, что одним из важнейших направлений работы с детьми станет профориентация.

По мнению Ларисы Шиловой, правительству Тюменской области и Ассоциации "Мы вместе" общими усилиями удалось создать в регионе отлаженную систему организации детского отдыха. В свою очередь, Ольга Кузнечевских отметила, что Ассоциация "Мы вместе" демонстрирует хороший пример успешного взаимодействия некоммерческой социально ориентированной организации с органами власти. Это позволяет грамотно и эффективно расходовать бюджетные средства.

"Наш семинар посвящен модели развития системы отдыха и оздоровления детей. Это очень актуальная тема для всей страны, поэтому в семинаре принимают участие множество гостей из Москвы, Владивостока, Республики Крым и многих других регионов России", - отметила Лариса Шилова.

Открытый областной семинар организаторов детского отдыха собрал в "Олимпийской ребячке" около 300 участников из всех муниципалитетов Тюменской области и 12 регионов России. В программе - теоретические и практические занятия, тематические секции и диалоговые площадки, мастер-классы. Семинар завершится 26 января.

Евгений Бабенко

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Теги: детский летний отдых , Лариса Шилова , Олимпийская Ребячка , Ольга Кузнечевских

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