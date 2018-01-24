Министерство образования направит средства в регионы для открытия яслей

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Программу по созданию дополнительных мест в организациях дошкольного образования разработало Министерство образования и науки Российской Федерации. Ее цель – обеспечение к 2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Напомним, по итогам заседания координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы президент России Владимир Путин поручил правительству Российской Федерации в срок до 1 марта 2018 года разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

В рамках реализации государственной программы "Развитие образования" Минобрнауки России предоставит субъектам РФ средства для создания в регионах дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Дополнительные места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет будут создаваться субъектами путем строительства зданий дошкольных образовательных организаций или приобретения здания (или пристройки) и помещения для реализации образовательных программ дошкольного образования.

Контроль за соблюдением субъектами РФ условий предоставления финансирования обеспечивается Министерством образования и науки Российской Федерации и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере. Для определения потребности субъектов РФ в средствах на реализацию региональной программы Минобрнауки России направляет в регионы соответствующий запрос, сообщает пресс-служба министерства образования и науки РФ.

Отметим, что в Тюменской области проблема с местами для детей ясельного возраста (до трех лет) актуальна только для областной столицы, в остальных муниципалитетах дефицита мест нет. С 2012 по 2016 год создано около 12 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях, из них почти четыре тысячи мест - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 2017 году ввели еще 800 мест, в том числе 500 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.