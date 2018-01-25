up

25.01.2018 четверг

USD 56,3888

EUR 69,4484

В Тюмени -27..-29 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

19:16 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
in-news.ru

Концерт Тюменского филармонического оркестра "Скрипка II Piatti" состоится в филармонии 27 января, начало в 19 часов. Музыканты исполнят симфонию № 1 "Зимние грезы" П.И. Чайковского, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В феврале этого года исполнится 150 лет со дня исполнения первой русской симфонии, написанной Чайковским. В музыке этого сочинения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он любил. Чайковский дал симфонии название и подзаголовки первых двух частей: "Грезы зимней дорогой" и "Угрюмый край, туманный край".

Большинство тем "Зимних грез" имеет песенный характер и близки русской народной мелодике, поэтому, когда в финале появляется подлинная народная песня "Я посею ли млада", она не кажется чем-то инородным, а естественно вливается в общий поток музыки. Удивительны по красоте все мелодии Чайковского в симфонии: нежные, хрупкие, взволнованные, печальные, полные огромной внутренней силы.

Еще один шедевр Чайковского прозвучит в этом концерте – это концерт для скрипки с оркестром в исполнении блистательного скрипача, любимца тюменских слушателей Никиты Борисоглебского. Концерт является одним из лучших произведений русского музыкального искусства. Наряду с первым концертом для фортепиано с оркестром и вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром, это лучшее сочинение Чайковского в концертном жанре.

Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается с темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на конкурсе им. Чайковского.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: концерт , Тюменская филармония , Тюменский симфонический оркестр

Последние новости

20:30 Александр Головня вернулся в "Строгино"
20:00 Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту
19:52 В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла Фото
19:16 В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского
19:00 Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх
18:11 Полицейские Тюменской области объявили 2018 год годом добрых дел
18:00 25 января - события дня
17:49 Двух тюменских правоохранителей наградили за безупречное несение службы
17:38 Борис Григорьев: хочу развивать науку в Тюмени
17:27 На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд Фото
Все новости

Архив новостей

Январь, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: рабочая группа Госсовета выработает единый подход к развитию промышленности

Владимир Якушев пожелал участникам Кубка губернатора по танцам удачи и успеха

Программа "Квартира для бюджетника" продолжит свою работу в 2018 году

Политика

В Тюменской области сохранят меры государственной поддержки

В Тюмени начал работу избирательный штаб Владимира Путина

Машуков: Гайдаровский форум задаст вектор развития инноваций и цифровой экономики в регионе

Экономика

Многодетной семье из Исетского района построят дом

Тюменский центр поддержки экспорта вошел в число лучших в России

Ввод очистных сооружений в Коротчаево обсудили на совещании в Новом Уренгое

Общество

В жилом доме по улице Большевиков в Тюмени восстановлена подача тепла

В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

Олимпийский комитет России прокомментировал ситуацию с флагами на Играх

Спорт

Александр Головня вернулся в "Строгино"

Девушки обошли юношей на Кубке Тюменской области по автомодельному спорту

На участие в Уватском этапе Кубка IBU подали заявки одиннадцать команд

Происшествия

Работники предприятия в Тюмени получили зарплату по решению суда

Жителя Омутинского района подозревают в незаконной рубке берез

Житель Ишимского района до смерти забил односельчанина
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+