В филармонии прозвучит первая русская симфония Чайковского

in-news.ru

Концерт Тюменского филармонического оркестра "Скрипка II Piatti" состоится в филармонии 27 января, начало в 19 часов. Музыканты исполнят симфонию № 1 "Зимние грезы" П.И. Чайковского, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

В феврале этого года исполнится 150 лет со дня исполнения первой русской симфонии, написанной Чайковским. В музыке этого сочинения отразились впечатления композитора от русской природы, которую он любил. Чайковский дал симфонии название и подзаголовки первых двух частей: "Грезы зимней дорогой" и "Угрюмый край, туманный край".

Большинство тем "Зимних грез" имеет песенный характер и близки русской народной мелодике, поэтому, когда в финале появляется подлинная народная песня "Я посею ли млада", она не кажется чем-то инородным, а естественно вливается в общий поток музыки. Удивительны по красоте все мелодии Чайковского в симфонии: нежные, хрупкие, взволнованные, печальные, полные огромной внутренней силы.

Еще один шедевр Чайковского прозвучит в этом концерте – это концерт для скрипки с оркестром в исполнении блистательного скрипача, любимца тюменских слушателей Никиты Борисоглебского. Концерт является одним из лучших произведений русского музыкального искусства. Наряду с первым концертом для фортепиано с оркестром и вариациями на тему рококо для виолончели с оркестром, это лучшее сочинение Чайковского в концертном жанре.

Блестящая виртуозность партии солирующего инструмента сочетается с темпераментностью музыки, яркостью и сочностью колорита. В настоящее время этот концерт является обязательным произведением для исполнения на конкурсе им. Чайковского.