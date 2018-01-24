Тюменские связисты готовы к аномальным морозам

Дополнительную проверку готовности объектов и линий связи к работе в экстремально низких температурах провели специалисты компании "Ростелеком".

Проведена проверка состояния линейно-кабельных сетей, работоспособность передвижных электростанций, состояние маслонаполненного оборудования, установлены дополнительные источники обогрева оборудования.

Для оперативного устранения аварий на линиях связи сформированы и укомплектованы необходимыми инструментами и материалами аварийно-восстановительные бригады.

Как отметил директор филиала компании "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях Игорь Волков, связисты готовы к работе в условиях экстремально низкой температуры.

"В полную готовность приведен транспорт и дизель-генераторы, которые в случае проблем с электроснабжением возьмут на себя обеспечение питанием сетей до устранения аварии. Такая установка может работать в автономном режиме без дозаправки топливом до восьми часов. Организовано тесное взаимодействие с подразделениями МЧС и с местными администрациями для оперативного информирования населения. При необходимости, специалистами компании будут использованы средства подвижной радиосвязи, а также резервные каналы связи", - уточнил Игорь Волков.

По сообщению Главного Управления МЧС России по Тюменской области до 26 января на юге Тюменской области ожидается аномально холодная погода.