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Тюменский опыт организации детского летнего отдыха интересен другим регионам

12:09 24 января 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Эффективная система организации детского летнего отдыха действует в Тюменской области.

Такое мнение высказала исполнительный директор Межрегиональной общественной организации "Содействие детскому отдыху" Галина Суховейко, общаясь с журналистами на открытом областном семинаре организаторов детского отдыха "Эффективные модели развития системы отдыха и оздоровления детей: тюменский вектор", который проходит в "Олимпийской ребячке".

"Семинар, посвященный подготовке к летнему сезону, проводится в Тюменской области раньше, чем в других регионах страны. Сюда всегда интересно приезжать. В Тюменской области выстроена система организации детского летнего отдыха, и этот позитивный опыт интересен многим регионам России", - сказала Галина Суховеева.

Она отметила, что в Тюменской области уделяют самое серьезное внимание подготовке кадров для работы в детских лагерях отдыха. "На работу в детские летние лагеря приходят только сертифицированные специалисты, которые прошли специальную подготовку", - подчеркнула она.

Напомним, открытый областной семинар организаторов детского отдыха собрал в "Олимпийской ребячке" около 300 участников из 12 регионов России. Кроме того, по словам Галины Суховеевой, в семинаре принимают участие представители федерального Центра по детскому туризму и краеведению.

"Польза от семинара очень большая. Очень приятно, что наша встреча проходит в детском лагере, в котором создана замечательная материально-техническая база. Далеко не все лагеря в различных регионах могут похвастаться такими условиями для отдыха", - подчеркнула исполнительный директор.

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Фото пресс-службы департамента социального развития Тюменской области
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Теги: детский летний отдых , Олимпийская Ребячка , семинар

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