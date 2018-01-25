Театр "Ангажемент" приглашает тюменцев на квартирники

фото ИА "Тюменская линия"

Спектакль-квартирник, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого начнется в молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) 25 января в 19 часов. Актеры будут читать его стихи, исполнять песни.

Дню российского студенчества будет посвящен музыкально-тематический вечер "Январская звезда" в центре русской культуры (ул. Камчатская, 138а). Начало в 18 часов. Гости праздника узнают о его возникновении и тайну имени Татьяна. Всех участников ждут игры, конкурсы, забавы и сюрпризы.

Тематическая беседа "Блокадный Ленинград" начнется в школе № 69 (ул. Червишевский тракт, 29) в 8 часов 30 минут. На мероприятии покажут фильм "Освободительная миссия", пройдет познавательная викторина, запланировано выступление приглашенного гостя. О судьбе Тани Савичевой (25 января 1930 – 1 июля 1944) – ленинградской школьницы, которая с начала блокады Ленинграда начала вести дневник в записной книжке, оставшейся от ее старшей сестры Нины расскажут в детской библиотеке № 5 (ул. К. Маркса, 108) в 16 часов. О том, как мужественные ленинградцы пережили голод, холод, смерть близких людей, как стояли в очередях за маленьким кусочком хлеба, как спасались от бомбежек, работали и умирали во имя победы, узнают участники дня памяти в школе № 69 (ул. Червишевский тракт, 29)в 13 часов 30 минут. Прозвучат стихи ленинградских поэтов Ольги Берггольц, Анны Ахматовой, Александра Прокофьева, отрывки седьмой (Ленинградской) симфонии Дмитрия Шостаковича.

В библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 12 часов ребята познакомятся с историей возникновения сказки. Разделившись на три команды: "Колпачки", "Носики" и "Буковки" с главным героем сказки Буратино они отправятся в волшебное путешествие. Примут участие в аукционе "Угадай героя", посетят уроки Мальвины, ответят на вопросы черепахи Тортиллы. И в завершение праздника все вместе нарисуют портрет Буратино.

Участники журфикса на встречи в информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, дом 15, корпус 1) в 13 часов узнают о профессии юриста, качествах, которыми должны обладать работающие в прокуратуре, где можно получить данную специальность. Будут затронуты вопросы о недопустимости совершения противоправных действий, разъяснены основные принципы уголовного закона, в том числе о неотвратимости наказания. Участники смогут задать вопросы о деятельности органов прокуратуры в защите прав человека, в особенности несовершеннолетних, о проводимой работе по поддержанию стабильности в обществе, повышению правовой культуры населения.

Центр культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 14 часов приглашает всех желающих посетить литературную гостиную "Творчество Евгения Евтушенко", где творческая группа энтузиастов познакомит с одним из информационно-просветительских проектов, который основан на произведениях отечественной литературы.

Танцевальный вечер во Дворце национальных культур "Строитель" (ул. Республики, 179) начнется в 18 часов. Творческая встреча с молодыми, яркими и талантливыми представителями молодежи, которые пробуют свои силы в современной поэзии пройдет в ЦКиИ "Современник" (ул. Олимпийская, 9). Начало в 19 часов. Всех пришедших на мероприятия ожидают: стихи, музыка, живое общение и хорошее настроение, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.